Зеленський хоче отримати перелік реформ для подальшої інтеграції в НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати вичерпний перелік реформ, виконання яких дасть змогу перейти до наступного етапу інтеграції з НАТО.

Джерело: Зеленський на сесії "Сильна Україна в сильній європейській і євроатлантичній родині" під час 4 Міжнародної конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Згоден, що ключ до позитивного вирішення наших євроатлантичних прагнень – це насамперед успіх наших реформ. І ми й надалі робитимемо все, щоб прискорити темп реформ, зокрема в рамках виконання річних національних програм під егідою комісії Україна-НАТО.

Але вже сьогодні ми хотіли б отримати вичерпний перелік реформ, виконання яких дасть змогу перейти до наступного етапу нашої інтеграції з альянсом".

Деталі: Він наголосив, що "має на увазі узгоджені НАТО критерії або "маркери", за якими надалі оцінюватиметься успішність реформ в Україні та її готовність до членства".

Як зазначив президент, Україна прагне використовувати всі практичні можливості для поглиблення військової взаємодії України з альянсом, зокрема у статусі партнера з розширеними можливостями.

Нагадаємо: Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що у НАТО не готові давати Україні графік чи орієнтири її вступу до Альянсу.