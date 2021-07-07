Спека в Україні посилиться
У четвер 8 липня в Україні переважатиме суха погода, а спека почне посилюватися, у більшості областей передбачається +27+33 градуси.
Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко
Деталі: Синоптик пояснила, що наразі над Північним морем панує циклон, а його атмосферний холодний фронт освіжає дощами повітря у західній Європі.
8-го липня цей антициклон остаточно витіснить південний циклон із його дощами з нашої території і тому практично повсюди в Україні очікується суха погода.
Хіба що вдень на Вінниччині ймовірний невеликий дощ.
У четвер протягом дня у більшості областей передбачається +27+33 градуси.
Надалі спека в Україні посилюватиметься.
У Києві 8-го липня пануватиме суха сонячна погода. Найближчої ночі до +20 градусів, вдень +28+30 градусів.
Діденко попередила, що найближчими днями і на наступному тижні варто очікувати підвищення температури повітря і спеку.