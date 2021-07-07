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Спека в Україні посилиться

Середа, 7 липня 2021, 13:11

У четвер 8 липня в Україні переважатиме суха погода, а спека почне посилюватися, у більшості областей передбачається +27+33 градуси.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Деталі: Синоптик пояснила, що наразі над Північним морем панує циклон, а його атмосферний холодний фронт освіжає дощами повітря у західній Європі.

8-го липня цей антициклон остаточно витіснить південний циклон із його дощами з нашої території і тому практично повсюди в Україні очікується суха погода.

Хіба що вдень на Вінниччині ймовірний невеликий дощ.

У четвер протягом дня у більшості областей передбачається +27+33 градуси.

 

Надалі спека в Україні посилюватиметься.

У Києві 8-го липня пануватиме суха сонячна погода. Найближчої ночі до +20 градусів, вдень +28+30 градусів.

Діденко попередила, що найближчими днями і на наступному тижні варто очікувати підвищення температури повітря і спеку.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна


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