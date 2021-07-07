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Затверджено склад Олімпійської збірної України для ігор у Токіо

Середа, 7 липня 2021, 13:43

Виконком Національного олімпійського комітету України затвердив склад Олімпійської збірної України для участі в Олімпійських іграх, що пройдуть цього літа у Токіо.

Джерело: Національний олімпійський комітет 

Деталі: 7 липня під час засідання Виконкому Національного олімпійського комітету України за поданням національних федерацій та згідно з міжнародною й національною системою відбору був затверджений поіменний склад Олімпійської збірної України для участі в Іграх ХХХІІ Олімпіади в Токіо-2020.

Україну на найголовнішому спортивному форумі чотириріччя представлятимуть 158 олімпійців у 25 видах спорту (30-ти дисциплінах). 

Українські спортсмени виступатимуть у бадмінтоні, боксі, боротьбі вільній (та жіночій) греко-римській, важкій атлетиці, велоспорті (шосе, трек, маунтенбайк), веслуванні академічному, веслуванні на байдарках і каное (веслувальному слаломі), гімнастиці спортивній, гімнастиці художній, дзюдо, карате, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, плаванні артистичному, стрільбі з лука, стрільбі кульовій, стрибках у воду, стрибках на батуті, сучасному п'ятиборстві, тенісі, тенісі настільному, триатлоні та фехтуванні.

"Не зважаючи на вплив всесвітньої пандемії та суттєві зміни спортивного календаря, зокрема перенесення Ігор з 2020го на 2021 рік, українські спортсмени долали жорсткий кваліфікаційний відбір, виборюючи право представляти країну в змаганнях найсильніших атлетів планети", – заявляє НОК.

Ігри ХХХІІ Олімпіади в Токіо триватимуть з 23 липня по 8 серпня.

З урахуванням жорстких вимог ковід-протоколу Оргкомітету Токіо-2020, традиційну урочисту ходу збірної, яка передує від'їзду команди на Ігри, замінить 4-годинний телемарафон, що відбудеться у неділю 11 липня з 17:00 у прямому ефірі офіційного транслятора Олімпійських ігор у Токіо – телеканалу "UA:Перший".

Теми: Олімпіадаспорт


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