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Вбили президента Гаїті

Середа, 7 липня 2021, 13:57
Жовенель Моїз на фото справа

Президент Гаїті Жовенель Моїз загинув під час нападу невідомих на його резиденцію в ніч на 7 липня.

Джерело: заява глави уряду країни Клода Жозефа, BBC News Україна

Деталі: Повідомляється, що на резиденцію президента близько 1 години ночі було скоєно напад, 53-річний Моїз отримав смертельні поранення. 

Дружина президента поранена.

За словами прем'єра, було вжито всіх заходів, щоб гарантувати стабільність у державі: ситауція під контролем поліції та армії.

Моїз був при владі з лютого 2017 року. Гаїті - одна з найбідніших держав Західної півкулі. Її населення становить близько 10,6 млн людей. У лютому 2020 року в країні почалися акції протесту, учасники яких вимагали відставки Моїза.

Противники президента звинувачували його в зростанні інфляції, корумпованості чиновників і погіршенні ситуації в економіці.



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