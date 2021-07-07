Вбили президента Гаїті

Президент Гаїті Жовенель Моїз загинув під час нападу невідомих на його резиденцію в ніч на 7 липня.

Джерело: заява глави уряду країни Клода Жозефа, BBC News Україна

Деталі: Повідомляється, що на резиденцію президента близько 1 години ночі було скоєно напад, 53-річний Моїз отримав смертельні поранення.

La résidence du président de la République, Jovenel Moïse attaquée vers 1h du matin ce mercredi, il est blessé mortellement, selon le pm ai @claudejoseph03.Blessée par balle, la Première Dame prend les soins que nécessite son cas. pic.twitter.com/BuHKv5cFwf — Marie Samuelle Charles (@SamuelleCharles) July 7, 2021

Дружина президента поранена.

За словами прем'єра, було вжито всіх заходів, щоб гарантувати стабільність у державі: ситауція під контролем поліції та армії.

Моїз був при владі з лютого 2017 року. Гаїті - одна з найбідніших держав Західної півкулі. Її населення становить близько 10,6 млн людей. У лютому 2020 року в країні почалися акції протесту, учасники яких вимагали відставки Моїза.

Противники президента звинувачували його в зростанні інфляції, корумпованості чиновників і погіршенні ситуації в економіці.