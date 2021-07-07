Швейцарія розширила санкції проти Білорусі

Швейцарія слідом за ЄС та США розширила санкції проти Білорусі за примусову посадку рейсу Ryanair у травні та арешт журналіста Романа Протасевича.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Уряд Швейцарії додав до санкційного списку санкцій 78 осіб та сім організацій. Заходи набувають чинності у середу

Швейцарія вперше запровадила санкції проти Білорусі у 2006 році на знак протесту проти порушень верховенства права та прав людини.

Напередодні до четвертого пакету санкцій ЄС проти режиму Александра Лукашенка приєдналися шість країн.

Нагадаємо, 4 червня Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу.

Рішення було ухвалено після висновків Європейської ради, в яких глави держав та урядів ЄС рішуче засудили незаконну примусову посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня.

У висновках також засуджувалося затримання білоруським режимом журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги та містився заклик прийняти необхідні заходи, включаючи додаткові санкції проти фізичних осіб та суб'єктів господарювання та подальші секторальні економічні санкції.