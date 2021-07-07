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Посольство США у Києві тимчасово очолить людина, що свідчила проти Луценка і Джуліані

Середа, 7 липня 2021, 14:49
Посольство США у Києві тимчасово очолить людина, що свідчила проти Луценка і Джуліані

Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент буде тимчасово керувати американським посольством в Україні на період відпустки тимчасової повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін.

Як повідомляє "Європейська правда", цю інформацію підтвердило посольство США в коментарі ZN.UA.

"Джордж Кент, який в даний час займає посаду заступника помічника державного секретаря США в Бюро у справах Європи і Євразії, прибуде до Києва в кінці цього тижня, щоб виконувати обов'язки тимчасового повіреного в справах в посольстві США в Києві до кінця цього місяця. Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін повернеться в Україну після двотижневої відпустки і приступить до виконання своїх обов'язків", - повідомили в посольстві.

Раніше повідомлялося, що Кент може бути на чолі посольства до офіційного призначення нового посла США в Україні, яке може статися в жовтні-листопаді цього року.

Джордж Кент не тільки добре відомий в Україні, він також дуже багато знає про Україну, пропрацювавши в посольстві США в Києві дві каденції - останню в 2015-2018 роках на посаді заступника глави місії США.

Кент вільно володіє українською та російською мовами, добре орієнтується в українському політичному та економічному житті.

Теми: США
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