Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Посольство США у Києві тимчасово очолить людина, що свідчила проти Луценка і Джуліані

Середа, 7 липня 2021, 14:49

Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент буде тимчасово керувати американським посольством в Україні на період відпустки тимчасової повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін.

Як повідомляє "Європейська правда", цю інформацію підтвердило посольство США в коментарі ZN.UA.

"Джордж Кент, який в даний час займає посаду заступника помічника державного секретаря США в Бюро у справах Європи і Євразії, прибуде до Києва в кінці цього тижня, щоб виконувати обов'язки тимчасового повіреного в справах в посольстві США в Києві до кінця цього місяця. Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін повернеться в Україну після двотижневої відпустки і приступить до виконання своїх обов'язків", - повідомили в посольстві.

Раніше повідомлялося, що Кент може бути на чолі посольства до офіційного призначення нового посла США в Україні, яке може статися в жовтні-листопаді цього року.

Джордж Кент не тільки добре відомий в Україні, він також дуже багато знає про Україну, пропрацювавши в посольстві США в Києві дві каденції - останню в 2015-2018 роках на посаді заступника глави місії США.

Кент вільно володіє українською та російською мовами, добре орієнтується в українському політичному та економічному житті.

Теми: США


powered by lun.ua
Головне сьогодні

За добовою смертністю від коронавірусу Україна – 4-та в Європі

оновленоЗатримали підозрюваних у вбивстві президента Гаїті

Байден запропонував Гаїті безпекову допомогу

Англія виходить у фінал Євро-2020: здолали Данію в овертаймі

Новини 7 липня: стрілянина в Києві, вбивство президента Гаїті

Катування в "Ізоляції": керівникам підпільної в’язниці оголосили підозри

Усі новини...
США
У РФ заявили, що підняли винищувачі через розвідника США над Чорним морем
Зеленський розраховує на залучення США до будь-яких перемовин щодо Донбасу
Трамп розповідав, що "Гітлер зробив багато хорошого" для економіки Німеччини
Останні новини
09:09
"Газпром" не поспішає збільшувати поставки попри дефіцит газу в Європі – оператор ГТС
08:50
Мільйон українців вакцинували повністю, темп "понад 100 тисяч щеплень на добу"
08:39
Прем'єр Британії у четвер оголосить дату відкриття для вакцинованих мандрівників
08:18
617 хворих і 404 госпіталізованих – статистика COVID за добу в Україні
08:00
Головні новини середи і ночі: стрілянина в Києві, вбивство президента Гаїті
07:49
Боєць ЗСУ на Донбасі отримав осколкове поранення
07:26
Напередодні Олімпіади в Токіо введуть надзвичайний стан – ЗМІ
07:02
В. о. прем'єра Гаїті заявив, що керуватиме країною після вбивства президента
06:24
За добовою смертністю від коронавірусу Україна – 4-та в Європі
05:47
Кількість інфікувань COVID у Британії зросла вчетверо з початку червня
Усі новини...