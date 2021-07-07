Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Карпатах автівка злетіла в обрив, четверо загиблих

Середа, 7 липня 2021, 14:56
У Карпатах автівка злетіла в обрив, четверо загиблих

Поліція розслідує смертельну ДТП у Яремче – автомобіль вилетів з дороги в обрив, чотири людини загинули.

Джерело: поліція Прикарпаття

Деталі: 7 липня о 11:45 до поліції надійшло повідомлення про ДТП

Попередньо слідчі встановили, що автомобіль Volkswagen Tiguan на заокругленій ділянці дороги злетів з дороги в обрив. У транспортному засобі перебувало четверо осіб: троє чоловіків і одна жінка, які загинули на місці події до приїзду медиків.

Поліцейські встановлюють вік і місце проживання загиблих.

 
 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КарпатиІвано-Франківська областьДТПполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Карпати
Через аномальне потепління у Карпатах прокинувся ведмідь
Одного з чотирьох українців, які заблукали в горах у Румунії, знайшли мертвим
"Укрзалізниця" призначила додаткові новорічні рейси у напрямку Карпат
Останні новини
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
Усі новини...
Реклама: