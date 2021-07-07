У Карпатах автівка злетіла в обрив, четверо загиблих
Середа, 7 липня 2021, 14:56
Поліція розслідує смертельну ДТП у Яремче – автомобіль вилетів з дороги в обрив, чотири людини загинули.
Джерело: поліція Прикарпаття
Деталі: 7 липня о 11:45 до поліції надійшло повідомлення про ДТП
Попередньо слідчі встановили, що автомобіль Volkswagen Tiguan на заокругленій ділянці дороги злетів з дороги в обрив. У транспортному засобі перебувало четверо осіб: троє чоловіків і одна жінка, які загинули на місці події до приїзду медиків.
Поліцейські встановлюють вік і місце проживання загиблих.
Українська правда