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У Карпатах автівка злетіла в обрив, четверо загиблих

Середа, 7 липня 2021, 14:56

Поліція розслідує смертельну ДТП у Яремче – автомобіль вилетів з дороги в обрив, чотири людини загинули.

Джерело: поліція Прикарпаття

Деталі: 7 липня о 11:45 до поліції надійшло повідомлення про ДТП

Попередньо слідчі встановили, що автомобіль Volkswagen Tiguan на заокругленій ділянці дороги злетів з дороги в обрив. У транспортному засобі перебувало четверо осіб: троє чоловіків і одна жінка, які загинули на місці події до приїзду медиків.

Поліцейські встановлюють вік і місце проживання загиблих.

 
 

Українська правда
Теми: КарпатиІвано-Франківська областьДТПполіція


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