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На пляжі Кирилівки вбило струмом оператора водної гірки, атракціони закривають

Середа, 7 липня 2021, 15:59

У курортному смт Кирилівці Мелітопольського району Запорізької області на центральному пляжі від удару електрикою загинув співробітник водного атракціону, в селищі закривають пляжні атракціони для перевірки техніки безпеки.

Джерело: відділ комунікації ГУ Нацполіції Запоріжжя, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Зазначається, що на центральному пляжі Кирилівки загинув чоловік 1999 р.н., який обслуговував надувний атракціон "Гірка".

За свідченням відпочивальників, він був уражений ударом електрики під час встановлення атракціону. Реанімаційній бригаді "швидкої" не вдалося врятувати потерпілого.

За даними поліції, загиблий - житель Кривого Рогу, працював на водних атракціонах у Кирилівці неофіційно.

Наразі правоохоронці встановлюють власників розважального комплексу. Перевіряють також усі атракціони.

Теми: Запорізька областьпляжі


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