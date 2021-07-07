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Нацбанк почув нарікання і змінить дизайн монет 1 та 2 гривні

Середа, 7 липня 2021, 16:30
Нацбанк почув нарікання і змінить дизайн монет 1 та 2 гривні

Національний банк планує змінити дизайн монет номіналом 1 та 2 гривні, аби вони стали більш зручними у використанні.

Джерело: заступник голови НБУ Олексій Шабан, якого цитує Укрінформ   

Пряма мова Шабана: "Поки ми не розглядаємо оптимізацію банкнотно-монетного ряду.

Однак ми почули нарікання українців на якість монет 1 та 2 гривні і наразі працюємо над тим, щоб змінити дизайн і зробити ці монети більш зручними для людей з вадами зору та похилого віку".

Передісторія:

  • З квітня 2018 року Національний банк ввів в обіг нові монети номіналом 1 та 2 гривні.
  • Люди переважно скаржаться на їх однаковість і відчувають складність під час розпізнання.

"Українська правда" у Threads

Теми: НБУгроші
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