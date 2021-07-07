Нацбанк почув нарікання і змінить дизайн монет 1 та 2 гривні
Середа, 7 липня 2021, 16:30
Національний банк планує змінити дизайн монет номіналом 1 та 2 гривні, аби вони стали більш зручними у використанні.
Джерело: заступник голови НБУ Олексій Шабан, якого цитує Укрінформ
Пряма мова Шабана: "Поки ми не розглядаємо оптимізацію банкнотно-монетного ряду.
Однак ми почули нарікання українців на якість монет 1 та 2 гривні і наразі працюємо над тим, щоб змінити дизайн і зробити ці монети більш зручними для людей з вадами зору та похилого віку".
Передісторія:
- З квітня 2018 року Національний банк ввів в обіг нові монети номіналом 1 та 2 гривні.
- Люди переважно скаржаться на їх однаковість і відчувають складність під час розпізнання.