Підозрюваний у зґвалтуванні втік з управління поліції у Києві: піймали на даху

У Києві затримали і арештували підозрюваного у зґвалтуванні 13-річної дівчинки, який втік з-під варти.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: За даними слідства, 31-річного чоловіка затримали 4 липня 2021 року за підозрою у зґвалтуванні 13-річної дівчинки, вчиненому напередодні на території Подільського району столиці.



Після затримання чоловіка доставили до Подільського управління поліції та помістили до камери для затриманих. Однак, 6 липня підозрюваний втік з-під варти, відтиснув решітку, вийшов у двір управління та за допомогою пожежної драбини виліз на дах будівлі, після чого зник в невідомому напрямку.



Також з’ясувалося, що підозрюваний під час затримання надав анкетні дані іншої особи. За результатами розшукових заходів 7 липня втікача затримали на даху однієї з будівель на території Подільського району.

Макимець уточнила УП, що підозрюваний переховувався на даху будинку, розташованого неподалік управління поліції і під ранок намагався непомітно залишити будівлю, але був помічений місцевими жителями. Вони викликали поліцію, яка його і затримала.



Наразі затриманому повідомлено про підозру та судом обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Досудове розслідування здійснюється за двома статтями – ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років) та ч. 1 ст. 393 (Втеча з-під варти) КК України.



Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.



Пряма мова Максимець: "Також у зв’язку із в втечею підозрюваного з-під варти, Подільська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо можливої службової недбалості з боку працівників Подільського управління поліції. Розслідувати це провадження будуть слідчі ДБР".