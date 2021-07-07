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ЗМІ: Арахамія вважає, що принципи "Слуги народу" і Компартії Китаю багато в чому збігаються

Середа, 7 липня 2021, 17:10
ЗМІ: Арахамія вважає, що принципи Слуги народу і Компартії Китаю багато в чому збігаються

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що їхня партія має намір переймати досвід Комуністичної партії Китаю в управлінні економікою і побудові держави.

Джерело: китайська державна агенція новин "Сіньхуа", яка переказує слова Арахамії

Деталі: Агенція не наводить прямий цитат Арахамії, проте вказує, що той під час інтерв’ю підкреслив, що принципи правлячих партій України та Китаю багато в чому збігаються, оскільки їх девізом є служіння народу.

Арахамія високо оцінив той факт, що незважаючи на величезну територію Китаю КПК представлена ​​в кожному населеному пункті країни і вважає, що цей досвід потрібно переймати.

Також він вирішив сприяти появі україномовного видання книги "Сі Цзіньпін про державне управління", яку прочитав рік тому.

Глава Політради "Слуги народу" зазначив, що Китай становить інтерес для багатьох українських туристів. Зараз Україна веде переговори з китайською стороною про відновлення прямого авіасполучення між двома країнами, щоб зробити поїздки в Китай більш зручними.

Арахамія також висловив надію, що після поліпшення ситуації з пандемією COVID-19 Україна і Китай знову почнуть обмінюватися делегаціями.

"Українська правда" у Threads

Теми: АрахаміяКитай
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