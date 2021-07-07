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Колишня речниця Зеленського опублікувала уривок власної книги

Середа, 7 липня 2021, 17:15

Колишня речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель опублікувала фрагмент власної книги, де помізкувала над мовним питанням та ідентичністю українців.  

Джерело: колонка Мендель на "Українській правді"

Пряма мова: "Назвіть мені націю, яка б не мала своїх травм, що мігрували з попередніх століть, від покоління до покоління, що викликають комплекси, мало не фізичні муки умів, які, не засвоївши попередніх уроків, намагаються осягнути причини, чому вони не вміють жити інакше. 

Мало кому вдається проробити таку колосальну роботу так успішно і швидко в масштабах нації, як, скажімо, це вдалося Німеччині.

Чи знаєте ви, що під час реконструкції будівлі Рейхстагу було виявлено написи солдатів Червоної армії? Серед іншого й дискусійний, але, можливо, найвідвертіший тогочасний напис: "Я їб…в Гітлера в зад". Її вирішили зберегти, як і решту".

Деталі: Екс-прессекретар Зеленського ставить Німеччину у приклад як "націю, котра має генетичний код щастя".

Вона цитує Меркель, котра заявила, що "Німеччина прийняла своє минуле" і тепер "може жити новим успішним життям".

За словами Мендель, у 21 столітті українці досі з’ясовують, яка мова в нашій багатомовній країні була "правильною".

Колишня прессекретарка президента констатує, що на Донбасі Україну захищають "російськомовний одесит" і "україномовний львів'янин" і там не виникає мовного питання.  

Крім того, вона вважає, що світ "демонополізує російську мову, поки частина українців робить програшні спроби побудувати українську ідентичність на відкиданні всього російського".

Так, "у пакеті Microsoft уже є визначення "російська (Україна)", "російська (Молдова)" і просто "російська".

Мендель пише, що вона єдина повністю україномовна в родині, а перші роки свого життя провела в херсонському селі, де панує "соковитий суржик". 

На її думку, у протистоянні українських радикальних патріотів і прибічників ідей СРСР "правда і сила будуть на боці того, хто зможе наважитися на щирість Німеччини – винести минуле на поверхню".

Передісторія:

  • Зеленський призначив Мендель своєю речницею 3 червня 2019 року. Цю посаду вона обійняла за результатами конкурсу, який оголосив Зеленський. Усього було майже 4 тисячі конкурсантів.
  • У квітні 2021 року вона залишила посаду речниці Зеленського.
  • Мендель – 34 роки, має науковий ступінь кандидата філологічних наук. Працювала журналістом на телеканалах ICTV, Espreso.TV, "112" та "Інтер".

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Українська правда
Теми: ЗеленськийУкраїна


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