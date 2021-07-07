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У НАТО натякнули, що для ПДЧ або членства недостатньо виконання певних критеріїв

Середа, 7 липня 2021, 17:16
Фото з Twitter ЄП

Спеціальний представник генсека НАТО Джеймс Аппатурай зазначив, що для отримання Плану дій щодо членства в Альянсі та власне набуття членства недостатньо технічного досягнення певних критеріїв, тому що прийняття певної країни до НАТО є політичним рішенням.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав, коментуючи ідею про те, щоб Україна отримала певний список критеріїв для членства в НАТО, як свого часу – для безвізового режиму з ЄС.

"Це так не працює. Немає чіткого переліку критеріїв, після виконання яких надається ПДЧ або членство – тому що це політичні рішення, це не суто технічні критерії… Я не кажу, що не має зв’язку між реформами і політичним рішенням – звісно, вони пов’язані. Але лише виконання переліку умов самого по собі недостатньо", – зауважив Джеймс Аппатурай. 

Він пояснив, що країна, безперечно, має бути готовою до членства, але до розширення  має бути готовим і НАТО, і це рішення мають ухвалювати країни-члени - "але без участі третіх сторін, у даному випадку Росії".

Раніше президент Володимир Зеленський заявив у Вільнюсі, що Україна хоче отримати перелік критеріїв для членства в НАТО. 

Нагадаємо, "Європейська правда" та низка організацій-партнерів запропонували ідею, яка передбачає створити список ключових реформ для просування до членства України в НАТО. Ідея отримала умовну назву "Плану сумісності з НАТО" (NATO Compatibility Plan).

Ідея не дублює наявні Річні національні програми і не є їхнім замінником. План передбачає визначити пріоритетні напрямки, які б прискорили виконання ПДЧ ще до того, як Україна його отримала.

Читайте також про останнє рішення НАТО щодо України: Грузинський план для України: чому саміт НАТО став перемогою Києва

а також Без згадки про членство: як Україна та НАТО можуть спільно змінити реальність

Детально про рішення НАТО та його важливість для України дивіться у відеопоясненні ЄвроПравди.

Теми: НАТОУкраїна


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