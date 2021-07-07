Україна купить криголам для антарктичних експедицій. Кабмін виділив кошти

Кабінет міністрів виділив кошти на придбання криголама для українських антарктичних експедицій.

Джерело: повідомлення Міністерства освіти і науки України, Суспільне

Дослівно: "Уряд виділив кошти на придбання науково-дослідного судна – криголама для українських антарктичних експедицій.

Відповідне розпорядження про перерозподіл деяких видатків держбюджету, передбачених МОН на 2021 рік, було схвалено сьогодні, 7 липня 2021 року, під час засідання Кабінету Міністрів".

Деталі: Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що останні два десятиліття можливості України були обмежені відсутністю науково-дослідних суден, придатних для роботи в океані, зокрема льодового класу.

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Повідомляється, що океанографічний криголам дозволить українським вченим повернутись до досліджень Світового океану, створювати науково-дослідні та логістичні консорціуми з іншими країнами.

Наявність власного судна також допоможе розв’язати логістичні проблеми на станції "Академік Вернадський". Наразі для доставляння річних і сезонних експедицій, вантажів Україна поки що змушена щороку фрахтувати іноземні судна.

Рішення Уряду має затвердити Комітет Верховної Ради України з питань бюджету, після чого наступним кроком є придбання судна.

Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий розповів, що наразі завершені переговори з Великою Британією щодо закупівлі колишнього флагмана Британської антарктичної служби "Джеймс Кларк Росс".

За словами Дикого, досягнута домовленість про продаж судна Україні за 5 мільйонів доларів США. Початкова пропозиція британців становила 10 мільйонів. Крім даних коштів, які складають фактичну вартість судна, також необхідні будуть кошти на його доставку в Україну та дооснащення науковим обладнанням.