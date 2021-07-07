Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Литва вирішила вислати з країни більшість білоруських дипломатів

Середа, 7 липня 2021, 18:50

Міністерство закордонних справ Литви оголосило про рішення скоротити до мінімуму дипломатичну присутність Білорусі в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС Литви.

"7 липня міністерство закордонних справ Литви викликало тимчасового повіреного у справах Білорусі та вручило дипломатичну ноту, повідомляючи про зменшення дипломатичної присутності Білорусі в країні у відповідь на постійні, систематичні і недружні дії Білорусі" - йдеться у заяві.

Відповідно до рішення уряду Литви, дипломатичний персонал посольства Білорусі в Литві повинен бути скорочений до одного працівника (який буде виконувати консульські функції) до опівночі 12 липня 2021 року.

Не більше 3 співробітників посольства залишаються для виконання адміністративно-технічних функцій.

Крім того, міністерство закордонних справ Литви висловило протест представнику Білорусі проти продовжуваних порушень прав і свобод людини, репресій проти громадянського суспільства та незалежних ЗМІ в Білорусі, закликало до негайного звільнення всіх політичних в'язнів та припинення незаконних міграційних потоків через білорусько-литовський державний кордон.

 Литва прийняла рішення про висилку дипломатів у відповідь на недружні дії білоруської влади. 6 липня офіційний Мінськ вирішив зменшити дипломатичну присутність Литви в Білорусі до мінімуму.

Як повідомлялося, ЄС заявив, що зведення до мінімуму дипломатичної присутності Литви у Білорусі ще більше ізолює режим Лукашенка.

Теми: ЛитваБілорусьдипломатичні відносини


powered by lun.ua
Головне сьогодні

За добовою смертністю від коронавірусу Україна – 4-та в Європі

оновленоЗатримали підозрюваних у вбивстві президента Гаїті

Байден запропонував Гаїті безпекову допомогу

Англія виходить у фінал Євро-2020: здолали Данію в овертаймі

Новини 7 липня: стрілянина в Києві, вбивство президента Гаїті

Катування в "Ізоляції": керівникам підпільної в’язниці оголосили підозри

Усі новини...
Литва
Зеленський хоче спільне з Литвою Євро з баскетболу
Україні потрібно надати чіткі плани для руху в ЄС і НАТО – президент Литви
В Україні вперше пройдуть масштабні сухопутні військові навчання "Три мечі"
Останні новини
09:09
"Газпром" не поспішає збільшувати поставки попри дефіцит газу в Європі – оператор ГТС
08:50
Мільйон українців вакцинували повністю, темп "понад 100 тисяч щеплень на добу"
08:39
Прем'єр Британії у четвер оголосить дату відкриття для вакцинованих мандрівників
08:18
617 хворих і 404 госпіталізованих – статистика COVID за добу в Україні
08:00
Головні новини середи і ночі: стрілянина в Києві, вбивство президента Гаїті
07:49
Боєць ЗСУ на Донбасі отримав осколкове поранення
07:26
Напередодні Олімпіади в Токіо введуть надзвичайний стан – ЗМІ
07:02
В. о. прем'єра Гаїті заявив, що керуватиме країною після вбивства президента
06:24
За добовою смертністю від коронавірусу Україна – 4-та в Європі
05:47
Кількість інфікувань COVID у Британії зросла вчетверо з початку червня
Усі новини...