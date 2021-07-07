Литва вирішила вислати з країни більшість білоруських дипломатів

Міністерство закордонних справ Литви оголосило про рішення скоротити до мінімуму дипломатичну присутність Білорусі в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС Литви.

"7 липня міністерство закордонних справ Литви викликало тимчасового повіреного у справах Білорусі та вручило дипломатичну ноту, повідомляючи про зменшення дипломатичної присутності Білорусі в країні у відповідь на постійні, систематичні і недружні дії Білорусі" - йдеться у заяві.

Відповідно до рішення уряду Литви, дипломатичний персонал посольства Білорусі в Литві повинен бути скорочений до одного працівника (який буде виконувати консульські функції) до опівночі 12 липня 2021 року.

Не більше 3 співробітників посольства залишаються для виконання адміністративно-технічних функцій.

Крім того, міністерство закордонних справ Литви висловило протест представнику Білорусі проти продовжуваних порушень прав і свобод людини, репресій проти громадянського суспільства та незалежних ЗМІ в Білорусі, закликало до негайного звільнення всіх політичних в'язнів та припинення незаконних міграційних потоків через білорусько-литовський державний кордон.

Литва прийняла рішення про висилку дипломатів у відповідь на недружні дії білоруської влади. 6 липня офіційний Мінськ вирішив зменшити дипломатичну присутність Литви в Білорусі до мінімуму.

Як повідомлялося, ЄС заявив, що зведення до мінімуму дипломатичної присутності Литви у Білорусі ще більше ізолює режим Лукашенка.