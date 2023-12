Потужний вибух стався у порту Дубаї

У порту Дубаї, де перебувають контейнерні та нафтові судна, стався потужний вибух

Джерело: The Independent

Деталі: Вибух стався у порту Джебель-Алі у середу ввечері. Скоріш за все, на вибухнуло на нафтовому судні.

Watch: Footage shows the moment an explosion erupted off Jebel Ali port in #Dubai, according to a video being shared online.https://t.co/fcoBvIByb3 pic.twitter.com/R6AGSk2LyG — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 7, 2021

За повідомленням місцевих, полум’я від вибуху було видно на горизонті. На місце події виїхали пожежні та аварійна машини.

Oil tanker at Jebel Ali port in Dubai has reportedly suffered an explosion on board. pic.twitter.com/iBBCZXE8Sz — Kyle Glen (@KyleJGlen) July 7, 2021

Про постраждалих наразі немає інформації.