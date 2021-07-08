Вулкан на Філіппінах викинув в атмосферу рекордну кількість діоксиду сірки

На Філіппінах триває виверження вулкана Таал, вулкан викинув в атмосферу рекордну кількість діоксиду сірки.

Джерело: meteoprog із посиланням на The Watchers

Деталі: За добу 7 липня сейсмологи зафіксували 55 вулканічних землетрусів, при цьому 5 з них тривали від двох до п'яти хвилин.

Вулкан почав проявляти активність ще на початку квітня. 1 липня сталося перше виверження. 4 липня за добу вулкан викинув 22,628 т діоксиду сірки.

Це рекорд для Таала, що тримався недовго: 28 червня зареєстрували 14,326 т. В середньому викиди SO2 становлять 7,56 на добу.

Шлейф із пари та діоксиду сірки піднявся на 1500 м над рівнем море і рухається на південний захід від основного кратера вулкана.

У регіоні досі зберігається третій рівень небезпеки. Людей просять бути готовими до евакуації, пілотів закликають не літати в районі виверження.

Цьому передувало :У січні минулого року виверження Таала призвело до евакуації понад 135 тис. людей.