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Вулкан на Філіппінах викинув в атмосферу рекордну кількість діоксиду сірки

Четвер, 8 липня 2021, 09:47

На Філіппінах триває виверження вулкана Таал, вулкан викинув в атмосферу рекордну кількість діоксиду сірки.

Джерело: meteoprog із посиланням на The Watchers

Деталі: За добу 7 липня сейсмологи зафіксували 55 вулканічних землетрусів, при цьому 5 з них тривали від двох до п'яти хвилин.

Вулкан почав проявляти активність ще на початку квітня. 1 липня сталося перше виверження. 4 липня за добу вулкан викинув 22,628 т діоксиду сірки. 

Це рекорд для Таала, що тримався недовго: 28 червня зареєстрували 14,326 т. В середньому викиди SO2 становлять 7,56 на добу.

Шлейф із пари та діоксиду сірки піднявся на 1500 м над рівнем море і рухається на південний захід від основного кратера вулкана. 

У регіоні досі зберігається третій рівень небезпеки. Людей просять бути готовими до евакуації, пілотів закликають не літати в районі виверження. 

Цьому передувало :У січні минулого року виверження Таала призвело до евакуації понад 135 тис. людей.

"Українська правда" у Threads

Теми: Філіппінистихія
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