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У Німеччині штам "Дельта" складає вже 60% заражень

Четвер, 8 липня 2021, 11:21
У Німеччині штам Дельта складає вже 60% заражень
Фото з Twitter ЄП

У Німеччині штам коронавірусу "Дельта", вперше виявлений в Індії, складає вже майже 60% серед усіх заражень, поступово витісняючи британський штам "Альфа".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це повідомили в Інституті Роберта Коха.

Хоча показники захворюваності в країні залишаються на мінімумі за майже рік, на тижні з 21 по 27 червня частка "Дельти" серед досліджених позитивних зразків склала 59%, майже подвоївшись, порівняно з даними за тиждень до того. 

Оскільки йдеться про дані двотижневої давності, в Інституті припускають, що на цей час "Дельта" складає вже дві третини всіх заражень коронавірусом в країні.

Штам "Альфа", натомість, стає менш поширеним. Якщо у кінці травня він домінував і складав 91% всіх випадків, то на кінець червня – лише 33%. Інші варіанти коронавірусу у Німеччині зустрічаються рідко.

Експерти-вірусологи закликають не послаблювати пильність та далі носити маски і дотримуватись всіх заходів обережності, з огляду на те, що штам "Дельта" більш заразний.

У той же час, темпи вакцинації у Німеччині сповільнилися. За останній тиждень середні темпи за день складали 710 тисяч щеплень, тоді як за тиждень до того – 800 500 щеплень, а два тижні тому – 820 000.

Крім того, почастішали випадки неявки на щеплення у центри вакцинації. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччинакоронавірус
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