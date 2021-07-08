ДБР закликає українців повідомляти про необґрунтовані активи у чиновників

Державне бюро розслідувань активізує перевірку необґрунтованих активів у посадовців і закликає до співпраці громадян.

Джерело: ДБР

Деталі: Бюро запустило окрему лінію для отримання повідомлень від громадян.

Українців закликають: якщо ви володієте інформацією про незаконно отримане майно або про те, що вартість придбаного чиновником майна явно занижена, повідомте про це.

Форму можна заповнити анонімно.

Керівництво ДБР тримає це питання на особистому контролі, а всі отримані відомості ретельно перевірятимуться, запевняють у бюро.

Дослівно: "Просимо представників громадськості, засобів масової інформації та небайдужих осіб у разі наявності інформації, яку працівники Бюро можуть використати для виявлення необґрунтованих активів та збору необхідних доказів, звертатися до Державного бюро розслідувань в один зі способів:

через електронну форму на офіційному вебсайті Державного бюро розслідувань;

за телефоном +38 (044) 300 27 07 (розділ 4) на спеціальну телефонну лінію ДБР: понеділок – четвер – з 09:00 до 18:00, п’ятниця – з 09:00 до 16:45 (перерва на обід у вказані дні – з 13:00 до 13:45); в інший час (нічний час, вихідні та святкові дні) – залишити звернення, заяву або повідомити інформацію на автовідповідач (опрацювання таких відомостей відбудеться наступного робочого дня);

надіславши інформацію на адресу електронної пошти: assets@dbr.gov.ua;

поштовим зв’язком на адресу Бюро: вул. Симона Петлюри, буд. 15, м. Київ, 01032;

під час особистого прийому у приймальні громадян центрального апарату Державного бюро розслідувань за адресою: вул. Симона Петлюри, буд. 15, м. Київ;

залишивши звернення або повідомлення у спеціальній скриньці для кореспонденції у приміщенні центрального апарату ДБР за адресою: вул. Симона Петлюри, буд. 15, м. Київ.

Закликаємо до співпраці!

Подолаймо корупцію разом!".

Довідково: Під "активами" слід розуміти грошові кошти (готівкові кошти, кошти, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах тощо), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов’язань, роботи чи послуги, надані посадовій особі.

Вартість активу має становити від 1 003 500 гривень до 7 377 500 гривень (до 6 831 500 гривень – у 2020 році, до 6 243 250 гривень – у 2019 році), а сам актив повинен бути набутим після 28.11.2019.