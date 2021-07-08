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Спека в Україні посилюється

Четвер, 8 липня 2021, 12:41
Спека в Україні посилюється

Найближчої доби в Україні очікується спекотна погода без опадів.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко в Facebook

Пряма мова: "Антициклон врешті решт дійшов до України. У п'ятницю дощів в нас не буде. На відміну від, наприклад, Німеччини та Франції, де циклон зумовить і дощі, й прохолоду.

Проте спека посилюється".

Деталі: 9-го липня протягом дня стовпчики термометрів у більшості областей України підніматимуться до +29, +33 градусів.

Далі - вище. За даними Діденко, найближчими днями наступного тижня також, буде спекотно, особливо в східній частині України, до +30, +35 градусів.

У Києві в п'ятницю очікується суха спекотна погода з температурою повітря +30 градусів.

Спека в столиці триватиме й далі.

За словами синоптикині, перший освіжаючий дощ, який видно на прогностичному київському горизонті - на Петра й Павла, 12-го липня. Але гаряча погода все одно ще триватиме.

Українська правда

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Теми: погода
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