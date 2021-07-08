Спека в Україні посилюється
Найближчої доби в Україні очікується спекотна погода без опадів.
Джерело: синоптикиня Наталка Діденко в Facebook
Пряма мова: "Антициклон врешті решт дійшов до України. У п'ятницю дощів в нас не буде. На відміну від, наприклад, Німеччини та Франції, де циклон зумовить і дощі, й прохолоду.
Проте спека посилюється".
Деталі: 9-го липня протягом дня стовпчики термометрів у більшості областей України підніматимуться до +29, +33 градусів.
Далі - вище. За даними Діденко, найближчими днями наступного тижня також, буде спекотно, особливо в східній частині України, до +30, +35 градусів.
У Києві в п'ятницю очікується суха спекотна погода з температурою повітря +30 градусів.
Спека в столиці триватиме й далі.
За словами синоптикині, перший освіжаючий дощ, який видно на прогностичному київському горизонті - на Петра й Павла, 12-го липня. Але гаряча погода все одно ще триватиме.