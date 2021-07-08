Окупанти виставили на продаж перший відібраний у переселенців будинок

Окупанти "ДНР" виставили на аукціон перший конфіскований у вимушених переселенців будинок.

Джерело: Остров з посиланням на сепаратистські ЗМІ

Дослівно з оголошення бойовиків про продаж: "Домоволодіння знаходиться в селі Василівка Ясинуватського району і складається з житлового будинку з надвірними будівлями загальною площею 294,80 кв. м, земельної ділянки площею 0,2500 га та земельної ділянки 0,05 га. Рік побудови – 2008-й. Стіни житлового будинку, мансарди, прибудови, сараю – цегла, стіни підвалу під житловим будинком, гаража, лазні, вигрібної ями – шлакоблоки".

Деталі: За будинок, відібраний у власників, змушених покинути його через російську окупацію, встановили стартову ціну в 1,7 мільйона рублів. Торги призначені на 19 липня.

Сепаратистські ЗМІ пишуть, що "процеси використання житлового фонду, залишеного донеччанами, які виїхали" запущені особисто ватажком бойовиків Денисом Пушиліним.