Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Окупанти виставили на продаж перший відібраний у переселенців будинок

Четвер, 8 липня 2021, 13:38
Фото РИА Новости

Окупанти "ДНР" виставили на аукціон перший конфіскований у вимушених переселенців будинок.

Джерело: Остров з посиланням на сепаратистські ЗМІ

Дослівно з оголошення бойовиків про продаж: "Домоволодіння знаходиться в селі Василівка Ясинуватського району і складається з житлового будинку з надвірними будівлями загальною площею 294,80 кв. м, земельної ділянки площею 0,2500 га та земельної ділянки 0,05 га. Рік побудови – 2008-й. Стіни житлового будинку, мансарди, прибудови, сараю – цегла, стіни підвалу під житловим будинком, гаража, лазні, вигрібної ями – шлакоблоки".

Деталі: За будинок, відібраний у власників, змушених покинути його через російську окупацію, встановили стартову ціну в 1,7 мільйона рублів. Торги призначені на 19 липня.

Сепаратистські ЗМІ пишуть, що "процеси використання житлового фонду, залишеного донеччанами, які виїхали" запущені особисто ватажком бойовиків Денисом Пушиліним.

Теми: Донбасвійнанерухомість


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відео Нардеп Юрченко скоїв ДТП і напав на водія у центрі Львова

Медведчуку продовжили домашній арешт 

На Донбасі загинув український військовий

Ефект від вакцин знижується за півроку: Pfizer досліджує ефект третьої дози

У Чорногорії затримали водіїв українського туристичного автобуса – МЗС

фотоУ Харкові оголосили операцію "Сирена": із зали суду втік підозрюваний іноземець

Усі новини...
Донбас
ОБСЄ рапортує про наростання небезпеки на Донбасі
Боєць ЗСУ на Донбасі отримав осколкове поранення
Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі майже пів тисячі порушень "тиші"
Останні новини
10:35
"Укрзалізниця" позичила на міжнародних ринках 300 мільйонів доларів під 7,9% річних – ЗМІ
09:59
Вбивство президента Гаїті: затримано колумбійців та американців
09:40
Українців автоматично переводитимуть до постачальника газу "останньої надії" з 1 серпня
09:32
фото, відео Нардеп Юрченко скоїв ДТП і напав на водія у центрі Львова
09:25
Італія погодилася прийняти рятувальний корабель із 570 мігрантами
08:59
Медведчуку продовжили домашній арешт 
08:49
В Україні встановлено новий рекорд щеплень проти коронавірусу
08:37
Комуністичну партію Німеччини не допустили до участі у виборах
08:22
COVID в Україні: 655 хворих за добу, ледь не третина – у Києві
08:00
Головні новини четверга і ночі: витівки фанатів Англії, суд у справі Медведчука
Усі новини...