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Яхту Медведчука заховали від санкцій – ЗМІ

Четвер, 8 липня 2021, 14:01

Щоб уникнути санкцій 5-палубній яхті Royal Romance, якою володіла родина народного депутата від "Опозиційної платформи - "За життя" Віктора Медведчука, змінили власника. 

Джерело: "Слідство_Інфо"

Деталі: У березні яхта Royal Romance, якою володіла компанія Fregata Marine Ltd (кінцева бенефіціара власниця — дружина Медведчука Оксана Марченко), зареєстрована на Маршаллових островах, змінила власника.

За даними ресурсу equasis.org, 31 березня яхта стала власністю фірми Lanelia Holdings Ltd теж із Маршаллових островів. Цієї фірми у декларації Медведчука немає.

Відзначається, що зміна власника трапилася, коли проти Медведчука і його сім’ї почали вводити санкції на майно та активи через підозру у фінансуванні тероризму.

 

Водночас, родина Медведчука і далі продовжує користуватися яхтою.

Зокрема, за допомогою ресурсу Marine Traffic журналісти з’ясували, що після переоформлення яхти вона подорожувала узбережжям Хорватії, де пришвартувалася 10 квітня.

11 квітня Марченко опублікувала в Інстаграм фото з "Хорватії", що може свідчити, що родина Медведчука і далі користується яхтою.

Теми: Медведчуксанкції


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