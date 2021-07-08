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ОБСЄ рапортує про наростання небезпеки на Донбасі

Четвер, 8 липня 2021, 14:09
ОБСЄ рапортує про наростання небезпеки на Донбасі

Організація з безпеки і співробітництва в Європі заявила про погіршення ситуації з безпекою на ділянках розведення та поблизу них на сході України.

Джерело: Укрінформ, який цитує спеціального представника діючого голови ОБСЄ Хайді Грау

Деталі: Після чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи 7 липня Грау озвучила спеціальне звернення ОБСЄ для преси.

Пряма мова: "(Протягом останніх двох тижнів – ред.) спостерігається зростання кількості порушень режиму припинення вогню. Підвищується загальна кількість порушень і погіршується ситуація безпеки на ділянках розведення сил і засобів та поблизу них.

Водночас СММ ОБСЄ повідомляє про обмеження свободи пересування і навмисні пошкодження технічних засобів та обладнання для спостереження. Змушена констатувати, що сторони поки що не продемонстрували готовності до усунення зафіксованих СММ порушень режиму припинення вогню".

Передісторія:

За добу 7 липня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, а також 3 порушення за поточну добу. Поранено одного військового.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОБСЄДонбас
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