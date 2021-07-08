Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Брифінг лідерів Литви і Іспанії зупинили через виліт винищувачів на перехоплення літака РФ

Четвер, 8 липня 2021, 14:31
Брифінг лідерів Литви і Іспанії зупинили через виліт винищувачів на перехоплення літака РФ

Пресконференцію прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса та президента Литви Гітанаса Наудеди на литовській авіабазі Шауляй перервали через терміновий виліт винищувачів для супроводу російського військового літака.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Трансляція пресконференції на авіабазі Шяуляй відбувалася наживо перед носом військового літака і була перервана через три хвилини після початку, коли пілоти почали бігти до літака.

Науседа продовжував говорити, поки його та Санчеса не відвели вбік. Трибуни та прапори були зняті, а представники ЗМІ розійшлися, щоб звільнити шлях до зльоту.

Іспанські винищувачі, що базуються в Литві в рамках місії НАТО з охорони повітряного простору країн Балтії, вилетіли о 10.55 після повідомлень про те, що військовий літак вилетів з Калінінградської області без представлення плану польоту, заявили в Міноборони Литви.

Після зльоту винищувачів пресконференція відновилася, і Санчес подякував пілотам "за важку роботу, яку вони роблять для захисту територіальної цілісності Литви, як ми щойно побачили".

Загрози для Санчеса чи Науседи не було, заявив речник президента Литви.

Сім іспанських винищувачів Eurofighter базуються на авіабазі Шяуляй з 30 квітня в рамках місії повітряної поліції НАТО, яка також включає чотири італійських літаки F-35 на естонській авіабазі Емарі.

Місія повітряної поліції в Балтії регулярно слідкує за російською військовою авіацією, яка здійснює польоти над міжнародними водами над Балтійським морем між материковою частиною Росії та Калінінградським анклавом. Російські літаки часто літають, не подаючи плану польоту.

"Українська правда" у Threads

Теми: авіаРосіяЛитваІспанія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
авіа
Зеленський поговорив із Рютте: Зафіксували, коли почнеться навчання українців на F-16
Чехія надасть Україні вертольоти та допоможе з підготовкою пілотів F-16
Байден був проти призначення Воллеса генсеком НАТО через F-16 для України - ЗМІ
Останні новини
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
Усі новини...
Реклама: