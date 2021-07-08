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Брифінг лідерів Литви і Іспанії зупинили через виліт винищувачів на перехоплення літака РФ

Четвер, 8 липня 2021, 14:31

Пресконференцію прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса та президента Литви Гітанаса Наудеди на литовській авіабазі Шауляй перервали через терміновий виліт винищувачів для супроводу російського військового літака.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Трансляція пресконференції на авіабазі Шяуляй відбувалася наживо перед носом військового літака і була перервана через три хвилини після початку, коли пілоти почали бігти до літака.

Науседа продовжував говорити, поки його та Санчеса не відвели вбік. Трибуни та прапори були зняті, а представники ЗМІ розійшлися, щоб звільнити шлях до зльоту.

Іспанські винищувачі, що базуються в Литві в рамках місії НАТО з охорони повітряного простору країн Балтії, вилетіли о 10.55 після повідомлень про те, що військовий літак вилетів з Калінінградської області без представлення плану польоту, заявили в Міноборони Литви.

Після зльоту винищувачів пресконференція відновилася, і Санчес подякував пілотам "за важку роботу, яку вони роблять для захисту територіальної цілісності Литви, як ми щойно побачили".

Загрози для Санчеса чи Науседи не було, заявив речник президента Литви.

Сім іспанських винищувачів Eurofighter базуються на авіабазі Шяуляй з 30 квітня в рамках місії повітряної поліції НАТО, яка також включає чотири італійських літаки F-35 на естонській авіабазі Емарі.

Місія повітряної поліції в Балтії регулярно слідкує за російською військовою авіацією, яка здійснює польоти над міжнародними водами над Балтійським морем між материковою частиною Росії та Калінінградським анклавом. Російські літаки часто літають, не подаючи плану польоту.

Теми: авіаРосіяЛитваІспанія


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