Команда заблокованого в Білорусі Tut.by запустила нове медіа

Колишні співробітники новинного порталу TUT.ВY, роботу якого заблокував режим Лукашенка, оголосили про запуск нового ЗМІ.

Джерело: TUT.ВY у телеграм

Деталі: Назва нового медіаресурсу - Zerkalo.io. Журналісти обіцяють продовжити писати про наболіле і найважливіші теми суспільно-політичного життя Білорусі.

Зазначається, що соцмережі TUT.ВY тепер стануть соцмережами Zerkalo.io, з часом вони поміняють назви. Ними, як і раніше буде займатися команда, уже знайома читачам.

Вказано, що Zerkalo.io закінчить своє існування в той день, коли TUT.ВY зможе легально відновити свою повноцінну роботу в Білорусі з усім архівом публікацій. Коли це станеться, - невідомо.

Пізніше команда TUT.ВY повідомила, що через годину після запуску нового медіа читачі почали повідомляти, що сайт Zerkalo.io не відкривається з Білорусі. Але його як і раніше можна читати через VPN.

Передісторія:

18 травня сайт TUT.ВY був заблокований, а рахунки компанії заморожені. Проти керівників незалежного новинного ресурсу порушили кримінальну справу про несплату податків. В рамках нього затримали 15 осіб, пов'язаних з виданням.

В середині червня МВС Білорусі зажадало визнати "екстремістськими" матеріали TUT.ВY і соцмереж видання.

Довідка: TUT.ВY і пов'язані з ним ресурси є найбільшим з Білорусі інтернет-холдингом. А сам портал - найбільше незалежне інтернет-ЗМІ в країні, яке з серпня 2020 року висвітлює "антилукашенківські" акції протесту.