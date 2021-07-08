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Київ демонтує пам'ятник на честь дружби з Москвою

Четвер, 8 липня 2021, 14:35
Київ демонтує пам'ятник на честь дружби з Москвою
wikimapia.org

Київська міська рада підтримала демонтаж пам’ятного знаку на честь дружби міст Києва та Москви, встановленого 2001 року у сквері на вулиці Маршала Якубовського. 

Джерело: сайт партії "Голос" і Liga.net

Деталі: За демонтаж пам'ятника проголосували представники всіх фракцій, окрім ОПЗЖ, – таких 79 депутатів. 17 депутатів не голосували.

Тепер впродовж 30 днів комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Голосіївського району, на балансі якого знаходиться пам’ятник, – має його демонтувати.

Знак передадуть на зберігання до Голосіївської РДА, щоб у майбутньому він став експонатом музею тоталітаризму.

Дослівно "Голос": "Ніякої дружби з Росією немає. Це наш ворог. І ніяких пам’ятників про "дружбу" у Києві бути не повинно бути, допоки на території нашої держави лишається бодай один окупант".

"Українська правда" в Threads

Теми: Київкультура
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