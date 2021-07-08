СБУ розповіла про багатомільйонні зловживання в "Київавтодорі"

Служба безпеки України задокументувала масштабне розкрадання бюджетних коштів посадовцями комунальної корпорації "Київавтодор".

Джерело: СБУ, ДБР

Деталі: За інформацією спецслужби, лише одна із закупівель цього підприємства завдала столичному бюджету збитки на понад 20 мільйонів гривень.

Оперативники спецслужби встановили, що у жовтні-листопаді 2020 року "Київавтодор" закупив всесезонні машини для літнього та зимового утримання доріг. За результатами проведених тендерів компанія уклала договори з підпорядкованою їй комерційною структурою. Предмет договору - поставка 24 дорожніх комбінованих машин на загальну суму 141 млн грн.

За попередніми оцінками, закупівлю здійснено за значно завищеними цінами. У такий спосіб лише цією закупівлею Київавтодор завдав збитки столичному бюджету на більше ніж 20 млн грн, кажуть в СБУ.

У межах кримінального провадження 8 липня було проведено низку обшуків у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, КК "Київавтодор", в офісах комерційних структур та за місцями фактичного проживання фігурантів справи.

Правоохоронці вилучили фінансову документацію, електронні носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність.

Вирішується питання щодо оголошення підозри організаторам і співучасникам злочинної діяльності з подальшим обранням запобіжних заходів, зазначають у ДБР.

Слідчі дії тривають.

Що передувало: 8 липня КМДА повідомила про обшуки СБУ і ДБР у Київавтодорі.