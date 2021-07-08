Найбільшу криптоферму в Україні знайшли в колишньому приміщенні "Вінницяобленерго"

Служба безпеки України виявила найбільшу в Україні "ферму", де майнили криптовалюту.

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "Зловмисники майнили криптовалюту безпосередньо в одному із колишніх приміщень АТ "Вінницяобленерго". Наразі це найбільша підпільна криптоферма, яку виявляли українські правоохоронці: вилучено майже 5 тис. одиниць комп’ютерної техніки".

Деталі: Незаконну криптоферму створили мешканці Києва та Вінниці.

Повідомляється, що зловмисники незаконно відбирали електричну енергію з мереж АТ "Вінницяобленерго". Щоб приховати свою діяльність, вони використовували умовні засоби обліку споживання електричної енергії.

За інформацією СБУ, щомісячна сума збитків від такої діяльності може становити від 5 до 7 млн грн.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 188-1 (викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання) КК України.

Під час обшуків було вилучено зокрема 3800 ігрових приставок, понад 500 відеокарт, 50 процесорів.