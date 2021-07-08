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ДБР прийшло з обшуками у "Київводоканал"

Четвер, 8 липня 2021, 16:19

До головного офісу приватного акціонерного товариства "АК "Київводоканал" прийшли з обшуками співробітники Державного бюро розслідувань.

Джерело: КМДА

Деталі: Як повідомили у "Київводоканалі", слідчі дії відбуваються відповідно до ухвали суду у справі щодо об’єктів будівництва водопровідно-каналізаційного господарства.

Співробітники ДБР дочекались приїзду адвокатів підприємства та розпочали процесуальні дії.

"Київводоканал" повідомляє, що надає всю необхідну інформацію та співпрацює зі слідчими.

Українська правда
Теми: обшукиКиївДБР


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