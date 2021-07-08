ДБР прийшло з обшуками у "Київводоканал"
Четвер, 8 липня 2021, 16:19
До головного офісу приватного акціонерного товариства "АК "Київводоканал" прийшли з обшуками співробітники Державного бюро розслідувань.
Джерело: КМДА
Деталі: Як повідомили у "Київводоканалі", слідчі дії відбуваються відповідно до ухвали суду у справі щодо об’єктів будівництва водопровідно-каналізаційного господарства.
Співробітники ДБР дочекались приїзду адвокатів підприємства та розпочали процесуальні дії.
"Київводоканал" повідомляє, що надає всю необхідну інформацію та співпрацює зі слідчими.
Українська правда