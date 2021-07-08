Путін скасував заборону на чартерні польоти до Єгипту

Президент Росії Володимир Путін скасував указ, яким заборонялись чартерні рейси із Росії до Єгипту.

Джерело: росЗМІ "ТАСС"

Деталі: Відповідна заборона діяла з 2015 року. Завдяки цьому на єгипетських курортах майже не було росіян. В указі, який скасував Путін, рекомендувалось туроператорам утриматись від повітряних перевезень громадян до Єгипту, за виключенням Каїру.

Водночас, скасування указу означає, що росіяни тепер зможуть літати на відпочинок в Єгипет.

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