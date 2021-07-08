Путін скасував заборону на чартерні польоти до Єгипту
Четвер, 8 липня 2021, 17:01
Президент Росії Володимир Путін скасував указ, яким заборонялись чартерні рейси із Росії до Єгипту.
Джерело: росЗМІ "ТАСС"
Деталі: Відповідна заборона діяла з 2015 року. Завдяки цьому на єгипетських курортах майже не було росіян. В указі, який скасував Путін, рекомендувалось туроператорам утриматись від повітряних перевезень громадян до Єгипту, за виключенням Каїру.
Водночас, скасування указу означає, що росіяни тепер зможуть літати на відпочинок в Єгипет.
Передісторія:
- З листопада 2015 року Росія призупинила чартерні польоти до Єгипту.