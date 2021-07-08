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Швейцарія стала першою країною, чиї COVID-сертифікати визнали в ЄС

Четвер, 8 липня 2021, 18:28

У четвер Єврокомісія підтвердила, що швейцарський сертифікат вакцинації буде визнаний рівноцінним загальноєвропейському сертифікату, який діє з 1 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

Швейцарія стала першою країною за межами ЄС та Європейської економічної зони, яка стала частиною європейського простору подорожей, заявили в Єврокомісії.

Теоретично швейцарські мандрівники тепер зможуть пересуватися Європою без необхідності проходити тести або карантин у місці, яке вони відвідують. Це саме стосуватиметься і європейських мандрівників до Швейцарії.

"Це дозволить громадянам ЄС та Швейцарії подорожувати більш вільно та в повній безпеці цього літа", - заявив єврокомісар Дід'є Рейндерс.

Однак на практиці в різних країнах все ще існують різні правила та умови.

Деякі держави ЄС також ще не створили необхідну інфраструктуру для введення сертифіката і все ще перебувають у "перехідній фазі".

Країни ЄС також зберігають за собою право обмежувати мандрівників з регіонів, які вони вважають "зонами ризику" через більший рівень зараження коронавірусом або більшу поширеність більш заразних штамів.

У Швейцарії понад 3,5 мільйона щеплених людей вже отримали сертифікат вакцинації. Близько 88 000 отримали його після одужання від хвороби.

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Теми: Швейцарія
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