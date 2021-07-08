Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Херсонщині повноцінно запрацював найбільший полігон ЗСУ

Четвер, 8 липня 2021, 18:44
На Херсонщині повноцінно запрацював найбільший полігон ЗСУ

На Херсонщині повноцінно запрацював найбільший полігон ЗСУ "Ягорлик".

Джерело: повідомлення Генерального штабу ЗСУ

Деталі: В Генштабі розповіли, що у 2014 року через окупацію Криму Збройні сили втратили випробувальний майданчик Державного науково-випробувального центру "Чауда".

Після цього потрібен був новий полігон, де зенітні ракетні війська могли б тренуватися у веденні протиповітряного бою, проводити пуски зенітних керованих ракет, випробувати перспективну зброю великої дальності, таку як протикорабельний комплекс "Нептун" чи реактивна система залпового вогню "Вільха".

Вказується, що робота зі створення полігону "Ягорлик" розпочалася в 2018 році. Втілювати проект почали наприкінці 2019 року.

Повноцінне функціонування полігону передбачає, що на ньому розгорнуті системи зв’язку, спостереження, охорони, інженерної розвідки, зведені приміщення для роботи і розміщення персоналу.

Площа майданчика становить близько 3,7 тис. га.

На полігоні обладнано пункт управління, модуль розвідувально-інформаційного центру, подвійний модуль навчального корпусу, ангари, технічні та складські приміщення тощо. Для навчання створені класи, що оснащені мультимедійними засобами. Також працюють сонячна електростанція та артезіанська свердловина.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: арміяХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
армія
Офіцер побив солдата на Львівщині - ДБР
Резніков розповів, якою має бути українська армія майбутнього
У Білорусі демонтують три табори, де навчали російських мобілізованих
Останні новини
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
Усі новини...
Реклама: