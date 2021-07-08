На Херсонщині повноцінно запрацював найбільший полігон ЗСУ "Ягорлик".

Джерело: повідомлення Генерального штабу ЗСУ

Деталі: В Генштабі розповіли, що у 2014 року через окупацію Криму Збройні сили втратили випробувальний майданчик Державного науково-випробувального центру "Чауда".

Після цього потрібен був новий полігон, де зенітні ракетні війська могли б тренуватися у веденні протиповітряного бою, проводити пуски зенітних керованих ракет, випробувати перспективну зброю великої дальності, таку як протикорабельний комплекс "Нептун" чи реактивна система залпового вогню "Вільха".

Вказується, що робота зі створення полігону "Ягорлик" розпочалася в 2018 році. Втілювати проект почали наприкінці 2019 року.

Повноцінне функціонування полігону передбачає, що на ньому розгорнуті системи зв’язку, спостереження, охорони, інженерної розвідки, зведені приміщення для роботи і розміщення персоналу.

Площа майданчика становить близько 3,7 тис. га.

На полігоні обладнано пункт управління, модуль розвідувально-інформаційного центру, подвійний модуль навчального корпусу, ангари, технічні та складські приміщення тощо. Для навчання створені класи, що оснащені мультимедійними засобами. Також працюють сонячна електростанція та артезіанська свердловина.