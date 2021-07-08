Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський призначив нову очільницю Івано-Франківської ОДА

Четвер, 8 липня 2021, 22:26
Зеленський призначив нову очільницю Івано-Франківської ОДА

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлани Онищук, яка до цього працювала заступником голови ОДА.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Під час зустрічі в Офісі президента Зеленський вручив Онищук службове посвідчення та побажав успіхів.

Серед пріоритетів він назвав розвиток інфраструктури й туристичного потенціалу регіону, а також залучення інвестицій.

Пряма мова Зеленського: "Вірю, що ваш фаховий рівень, досвід держслужби та знання регіону допоможе зробити роботу облдержадміністрації ще ефективнішою задля творення історії успіху вашої рідної Івано-Франківщини".

Довідково: Онищук народилася 1984 року в селищі Заболотів Івано-Франківської області. У 2002 році закінчила Снятинський сільськогосподарський технікум за напрямом "бухгалтерський облік". У 2005 році – Прикарпатський національний університет ім. Стефаника за напрямом "правознавство". Доктор наук з державного управління.

Трудову діяльність розпочала 2002 року як юридичний консультант приватної агрофірми. Проходила службу в органах внутрішніх справ у Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ. З 2012 року працювала на різних посадах у Національному агентстві з питань державної служби та його регіональних підрозділах. З вересня 2019 року – заступник голови Івано-Франківської ОДА.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийІвано-Франківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Зеленський
У Зеленського пояснили повернення захисників "Азовсталі": За результатами переговорів
"Йдемо вперед": Зеленський показав відео з командувачами
Зеленський забрав в Україну з Туреччини захисників "Азовсталі"
Останні новини
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
Усі новини...
Реклама: