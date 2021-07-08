Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський призначив нову очільницю Івано-Франківської ОДА

Четвер, 8 липня 2021, 22:26

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлани Онищук, яка до цього працювала заступником голови ОДА.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Під час зустрічі в Офісі президента Зеленський вручив Онищук службове посвідчення та побажав успіхів.

Серед пріоритетів він назвав розвиток інфраструктури й туристичного потенціалу регіону, а також залучення інвестицій.

Пряма мова Зеленського: "Вірю, що ваш фаховий рівень, досвід держслужби та знання регіону допоможе зробити роботу облдержадміністрації ще ефективнішою задля творення історії успіху вашої рідної Івано-Франківщини".

Довідково: Онищук народилася 1984 року в селищі Заболотів Івано-Франківської області. У 2002 році закінчила Снятинський сільськогосподарський технікум за напрямом "бухгалтерський облік". У 2005 році – Прикарпатський національний університет ім. Стефаника за напрямом "правознавство". Доктор наук з державного управління.

Трудову діяльність розпочала 2002 року як юридичний консультант приватної агрофірми. Проходила службу в органах внутрішніх справ у Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ. З 2012 року працювала на різних посадах у Національному агентстві з питань державної служби та його регіональних підрозділах. З вересня 2019 року – заступник голови Івано-Франківської ОДА.

Українська правда
Теми: ЗеленськийІвано-Франківська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Частина Києва залишилася без світла через аварію

Президент Литви скликає Раду нацбезпеки через ситуацію на кордоні з Білоруссю

Штрафу в 325 мільйонів "Новій пошті" не буде – голова Держпродспоживслужби

фото, відео Нардеп Юрченко скоїв ДТП і напав на водія у центрі Львова

Медведчуку продовжили домашній арешт, захист оскаржить

В Україні встановлено новий рекорд щеплень проти коронавірусу

Усі новини...
Зеленський
Наступного тижня проведуть два позачергових засідання Ради – Корнієнко
Зеленський ветував перезапуск ВККС з вирішальною роллю міжнародних експертів
Колишня речниця Зеленського опублікувала уривок власної книги
Останні новини
13:57
інфографікаПонад 70 кібератак заблокували на органи влади у червні
13:55
У Білорусі проводять обшуки у журналістів: деякі не виходять на зв'язок
13:46
фото Компанії з санкційного списку РНБО забруднювали довкілля і попалися
13:38
фотоТрьох українок оштрафували у Чорногорії за відверту фотосесію на автодорозі
13:38
В "Укрзалізниці" показали, як виглядає перша інклюзивна електричка в Україні
13:37
В епізоді щодо "Кузні на Рибальському" заарештували третього підозрюваного
13:19
фотоВ Альпах зійшов з рейок і впав у річку вагон потяга зі школярами, є постраждалі
13:00
Україна та МВФ досягли компромісу щодо антикорупційних питань – Мінфін
12:55
інфографікаСтавлення росіян до Навального після ув'язнення погіршилося – соціологія
12:50
Під СБУ мітингують із вимогою не видавати Білорусі активіста Боленкова
Усі новини...