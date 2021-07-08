Зеленський призначив нову очільницю Івано-Франківської ОДА

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлани Онищук, яка до цього працювала заступником голови ОДА.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Під час зустрічі в Офісі президента Зеленський вручив Онищук службове посвідчення та побажав успіхів.

Серед пріоритетів він назвав розвиток інфраструктури й туристичного потенціалу регіону, а також залучення інвестицій.

Пряма мова Зеленського: "Вірю, що ваш фаховий рівень, досвід держслужби та знання регіону допоможе зробити роботу облдержадміністрації ще ефективнішою задля творення історії успіху вашої рідної Івано-Франківщини".

Довідково: Онищук народилася 1984 року в селищі Заболотів Івано-Франківської області. У 2002 році закінчила Снятинський сільськогосподарський технікум за напрямом "бухгалтерський облік". У 2005 році – Прикарпатський національний університет ім. Стефаника за напрямом "правознавство". Доктор наук з державного управління.

Трудову діяльність розпочала 2002 року як юридичний консультант приватної агрофірми. Проходила службу в органах внутрішніх справ у Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ. З 2012 року працювала на різних посадах у Національному агентстві з питань державної служби та його регіональних підрозділах. З вересня 2019 року – заступник голови Івано-Франківської ОДА.