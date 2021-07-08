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Шмигаль очікує членства України в ЄС і НАТО за 5-10 років

Четвер, 8 липня 2021, 23:16

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що за 5-10 років Україна може стати членом ЄС і НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю литовській телерадіокомпанії LRT.

"Україна прагне приєднатися до ЄС та НАТО у найближчому майбутньому; ми очікуємо членства через 5-10 років. Послідовне впровадження реформ є важливою передумовою майбутнього України в Європі - ми наполегливо працюємо над цим питанням і досягли значного прогресу. Звичайно, членство України в ЄС залежить не тільки від нас самих, а й від інших 27 країн" - зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що ЄС щороку представляє звіт про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, в якому оцінюються досягнення України щодо впровадження реформ.

За його словами, європейські партнери зазначають, що навіть за складних умов минулого року, незважаючи на дестабілізуючі дії Росії, конфлікт на Сході та спалах пандемії коронавірусу, Україна демонструє прогрес на своєму шляху до реформ.

"Тобто, наш рух до членства України в ЄС не зупиняється. Наразі для нас однією з головних цілей є поступова інтеграція до внутрішнього ринку ЄС", - сказав Шмигаль.

Також він зазначив, що українська армія наразі є однією з найбільш професійних та потужних на європейському континенті.

"Це не тільки заслуга України, це також результат співпраці з країнами-членами НАТО. Яскравий приклад – навчання наших бійців на Яворівському полігоні" - сказав прем’єр.

Як повідомлялося, спеціальний представник генсека НАТО Джеймс Аппатурай зазначив, що для отримання Плану дій щодо членства в Альянсі та власне набуття членства недостатньо технічного досягнення певних критеріїв, тому що прийняття певної країни до НАТО є політичним рішенням.

Теми: Шмигаль НАТОЄС


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