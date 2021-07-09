У Харкові оголосили операцію "Сирена": із зали суду втік підозрюваний іноземець

У Харкові поліція розшукує іноземного громадянина, який втік із зали суду після оголошення про запобіжний захід.

Джерело: Відділ комунікації поліції Харківської області

Дослівно: "47-річний громадянин Туреччини Дімерал Незаметтім після оголошення ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою вибіг на вулицю, де його чекав невстановлений автомобіль".

Деталі: У Харкові оголосили операцію "Сирена".

У поліції повідомляють прикмети розшукуваного:

зріст понад 185 см, міцної статури, волосся коротке;

був одягнутий у чорну футболку, сині джинсові брюки, кросівки.

У разі наявності інформації про розшукуваного, просять повідомляти за телефонами: (057) 705-98-15, 0632031916 (чергова частина), 102 або іншим зручним способом.