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У Харкові оголосили операцію "Сирена": із зали суду втік підозрюваний іноземець

П'ятниця, 9 липня 2021, 00:17
У Харкові оголосили операцію Сирена: із зали суду втік підозрюваний іноземець

У Харкові поліція розшукує іноземного громадянина, який втік із зали суду після оголошення про запобіжний захід.

Джерело: Відділ комунікації поліції Харківської області

Дослівно: "47-річний громадянин Туреччини Дімерал Незаметтім після оголошення ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою вибіг на вулицю, де його чекав невстановлений автомобіль".

Деталі: У Харкові оголосили операцію "Сирена".

У поліції повідомляють прикмети розшукуваного:

  • зріст понад 185 см, міцної статури, волосся коротке;
  • був одягнутий у чорну футболку, сині джинсові брюки, кросівки.
 

У разі наявності інформації про розшукуваного, просять повідомляти за телефонами: (057) 705-98-15, 0632031916 (чергова частина), 102 або іншим зручним способом.

Українська правда
Теми: Харківполіціярозшук
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