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У Чорногорії затримали водіїв українського туристичного автобуса – МЗС

П'ятниця, 9 липня 2021, 01:50
У Чорногорії затримали водіїв українського туристичного автобуса – МЗС

Чорногорські прикордонники затримали двох українських водіїв туристичного автобуса через підозру, що один з них перевозив фальшиві гроші.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко, цитує Укрінформ

Деталі: Він розповів, що чорногорські прикордонники затримали на кордоні з Албанією туристичний автобус із 34 українцями у зв’язку із підозрою, що один з водіїв перевозив фальшиві гроші.

За інформацією речника МЗС, посольство України оперативно звернулося до керівництва прикордонної служби Чорногорії з проханням про звільнення українців.

Дипломати також допомогли організувати альтернативну логістику.

"Згодом 32 українські туристи продовжили маршрут до Албанії на іншому автобусі. Водій та його напарник нині затримані. Поліція проводить розслідування", - зазначив Ніколенко.

Він запевнив, що консули надають затриманим необхідну консульську допомогу.

"Українська правда" у Threads

Теми: МЗСЧорногорія
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