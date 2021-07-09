Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Чорногорії затримали водіїв українського туристичного автобуса – МЗС

П'ятниця, 9 липня 2021, 01:50

Чорногорські прикордонники затримали двох українських водіїв туристичного автобуса через підозру, що один з них перевозив фальшиві гроші.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко, цитує Укрінформ

Деталі: Він розповів, що чорногорські прикордонники затримали на кордоні з Албанією туристичний автобус із 34 українцями у зв’язку із підозрою, що один з водіїв перевозив фальшиві гроші.

За інформацією речника МЗС, посольство України оперативно звернулося до керівництва прикордонної служби Чорногорії з проханням про звільнення українців.

Дипломати також допомогли організувати альтернативну логістику.

"Згодом 32 українські туристи продовжили маршрут до Албанії на іншому автобусі. Водій та його напарник нині затримані. Поліція проводить розслідування", - зазначив Ніколенко.

Він запевнив, що консули надають затриманим необхідну консульську допомогу.

Теми: МЗСЧорногорія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Семенченку оголосили нову підозру: інкримінують зберігання зброї

ЗМІ: новим власником Glusco стала азербайджанська SOCAR, підписали угоду

Президент перетасував свій Офіс

Зеленський офіційно призначив ведучого з каналу Ахметова своїм прессекретарем

У Меркель повідомили, про що буде йти мова за вечерею із Зеленським у Берліні

"Вінницяобленерго" заявила, що її електрику ніхто не крав. СБУ спростовує

Усі новини...
МЗС
Україна хоче почути від НАТО чесну відповідь на питання "коли?" - Кулеба
Росія має у Криму потенційні носії ядерної зброї – заступниця голови МЗС
Заяви Лукашенка мають проходити факт-чекінг: МЗС про "зброю з України"
Останні новини
21:08
Керівництво "Слуги народу" закликає ексколегу по фракції Юрченка скласти мандат
21:06
Новини економіки: євробонди "Укрзалізниці", МВФ, штраф "Нової пошти"
20:33
Шмигаль анонсував підвищення пенсій військовим
20:29
Байден і Путін поговорили по телефону: про Україну не йшлось
20:03
Зеленський говоритиме з Меркель про війну на Донбасі і "Північний потік-2"
19:57
Акції Apple оновили пік вартості
19:54
У Чехії дозволили жінкам не додавати до прізвища суфікс -ová
19:38
Офіційний курс на 12 липня: гривня трохи ослабла
19:37
Трасу "Київ–Харків–Довжанський" перекрили через аварію бензовоза
19:18
Будапешт організує тести на антитіла літнім людям на тлі сумнівів в ефективності вакцин
Усі новини...