Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Швеції розбився літак, є загиблі

П'ятниця, 9 липня 2021, 02:24
У Швеції розбився літак, є загиблі

Біля аеропорту міста Еребру у Швеції незабаром після зльоту впав літак, внаслідок чого загинули кілька людей.

Джерело: Reuters із посиланням на поліцію Швеції, DW

Деталі: Літак загорівся після аварії, і причина аварії поки не відома.

Поліція заявила, що в літаку було дев'ять людей.

ЗМІ повідомляють, що на борту було вісім парашутистів і пілот.

Також поліція підтвердила, що кілька людей загинуло, проте не повідомила точну кількість жертв.

Крім того, повідомляється, що щонайменше одну людину врятували на місці катастрофи та доставили до лікарні з серйозними травмами.

"Українська правда" у Threads

Теми: Швеціяавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Швеція
Резніков показав шведські БМП, які прибули в Україну 
Відсутність рішення щодо вступу Швеції та України в НАТО є загрозою його єдності – Зеленський
Столтенберг про антитурецькі акції у Швеції: Це вигідно лиш тим, хто хоче розколу у НАТО
Останні новини
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
Усі новини...
Реклама: