У Швеції розбився літак, є загиблі

Біля аеропорту міста Еребру у Швеції незабаром після зльоту впав літак, внаслідок чого загинули кілька людей.

Джерело: Reuters із посиланням на поліцію Швеції, DW

Деталі: Літак загорівся після аварії, і причина аварії поки не відома.

Поліція заявила, що в літаку було дев'ять людей.

ЗМІ повідомляють, що на борту було вісім парашутистів і пілот.

Також поліція підтвердила, що кілька людей загинуло, проте не повідомила точну кількість жертв.

Крім того, повідомляється, що щонайменше одну людину врятували на місці катастрофи та доставили до лікарні з серйозними травмами.