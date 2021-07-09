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На підприємстві в Мелітополі стався вибух, двоє постраждалих

П'ятниця, 9 липня 2021, 05:45

На території ТОВ "Технодім Альянс" у Мелітополі стався вибух, двох людей госпіталізували з опіками.

Джерело: Держслужбу з питань праці

Дослівно: "8 липня в Мелітополі на території ТОВ "Технодім Альянс" 36-річний майстер дільниці разом із клієнтом, 60-річним керівником іншого підприємства, проводили огляд устаткування для змішування сипучих сумішей.

Раптом стався вибух, внаслідок якого обидва дістали опіки всього тіла 2 ступеню й були госпіталізовані".

Деталі: У ГУ Держпраці в Запорізькій області заявляють, що вживають заходів щодо створення комісії для спеціального розслідування нещасного випадку.

Українська правда
Теми: Запорізька областьвибух


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