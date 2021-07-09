COVID в Україні: 655 хворих за добу, ледь не третина – у Києві

За добу 8 липня в Україні зафіксували 655 нових підтверджених випадків COVID-19, померли від коронавірусної хвороби 12 осіб, госпіталізували 396 осіб, одужали 885 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Найбільше підтверджених випадків захворювання зареєстрували в цей четвер у м. Київ (203), Одеській (62), Донецькій (46), Київській (42) та Львівській (39) областях.

Серед нових хворих 31 дитина та 37 медпрацівників.

За добу протестовано: методом ПЛР – 18 341 особу, методом ІФА – 7 954 особи, експрес-тестами – 15 312 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 240 246 осіб, із них 2 176 110 осіб одужали від коронавірусної хвороби, 52 572 особи померли.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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