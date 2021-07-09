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Вбивство президента Гаїті: затримано колумбійців та американців

П'ятниця, 9 липня 2021, 09:59
Вбивство президента Гаїті: затримано колумбійців та американців

Правоохоронці Гаїті вважають, що до вбивства їхнього президента Жовенеля Моїза причетна група з 26 колумбійців і 2 американців, 17 осіб затримали. Крім того, на території посольства Тайваню в Гаїті затримали 11 підозрюваних.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Група добре озброєних найманців складалася з 26 колумбійців і двох американців гаїтянського походження, встановили правоохоронці Гаїті.

Сили безпеки Гаїті встановили, що найманці переховувалися в будинку в передмісті столиці Порт-о-Пренса. Перестрілка при їх нейтралізації тривала до пізньої ночі, в четвер влада затримала кількох підозрюваних.

"Іноземці приїхали в нашу країну, щоб убити президента. Там були... 26 колумбійців, упізнаних за паспортами... а також двоє американців із Гаїті", – сказав начальник національної поліції країни Леон Шарль на прес-конференції.

Він продемонстрував кілька колумбійських паспортів, а також штурмові гвинтівки, мачете, рації та інші засоби.

За його словами, 15 колумбійців і 2 американця були захоплені, 3 найманці ліквідовані, 8 перебувають у бігах.

Міністр оборони Колумбії Дієго Мола заявив, що, за попередньою інформацією, колумбійці, які брали участь у вбивстві гаїтянського лідера, – відставні військовослужбовці країни. Він запевнив, що Колумбія візьме участь у розслідуванні.

Міністр у справах голосування і міжпартійних відносин Гаїті Матіас П'єр назвав імена американців, які брали участь в організації вбивства: 35-річний Джеймс Солейдж і 55-річний Джозеф Вінсент.

Також посольство Тайваню в Гаїті повідомило, що 11 підозрюваних у вбивстві гаїтянського президента були затримані не його території.

"Поліція почала операцію близько 16 години (четверга за місцевим часом – ред.) і успішно заарештувала 11 підозрюваних", – повідомили в посольстві, додавши, що воно погодилося на запит поліції про обшук на території "без коливань".

Передісторія:

  • Президента Гаїті Жовенеля Моїза вбили в ніч на середу в його резиденції, його дружина була поранена, повідомив гаїтянський уряд у середу.
  • Моїз був обраний президентом Гаїті в листопаді 2016 року і вступив на посаду в лютому 2017 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: вбивствосвіт
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