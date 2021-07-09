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В українського політв’язня в РФ стався мікроінсульт – омбудсмен

П'ятниця, 9 липня 2021, 10:53
В українського політв’язня в РФ стався мікроінсульт – омбудсмен

В українського політв’язня, кримського татарина Сервета Газієва, якого незаконно утримують у СІЗО в Ростовській області стався мікроінсульт.

Джерело: омбудсмен Людмила Денісова

Дослівно: "Адвокат українського політв’язня, кримського татарина Сервета Газієва, який незаконно утримується у "ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области" повідомив, що у його підзахисного стався мікроінсульт, який спричинив параліч обличчя".

Деталі: За словами адвоката, лікар швидкої, яку викликали в СІЗО, це заперечила і сказала, що політв’язень цілком здоровий та не потребує допомоги.

Газієв також скаржився на загострення хронічних захворювань: шлунково-кишкового тракту, хвороби ніг, суглобів, серцеві та головні болі.

Але його звернення до СІЗО про надання меддопомоги та проведення лікарського огляду ігноруються.

Денісова пише, що дії РФ розцінюють як катування і нелюдське поводження та порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Омбудсмен звернулася до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою відновити права Газієва і забезпечити йому необхідну меддопомогу.

Зокрема, госпіталізувати в стаціонар медзакладу, провести медобстеження і подальше лікування, а також сприяти в обранні іншого запобіжного заходу, не пов'язаного з взяттям під варту, через критичний стан здоров'я.

Також вона вимагає надати правову оцінку злочинним діям адміністрації СІЗО та притягнути винних до кримінальної відповідальності.

Вона також закликала міжнародну спільноту продовжувати тиск на РФ з вимогою негайного звільнити бранців Кремля.

Українська правда

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Теми: політв'язніРосія
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