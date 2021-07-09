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Частина Києва кілька годин була без світла через аварію

П'ятниця, 9 липня 2021, 12:39
Частина Києва кілька годин була без світла через аварію
Фото ДТЕК

Майже 80 багатоповерхівок і 600 приватних будинків у столичному мікрорайоні "Жуляни" залишилися без світла через аварію.

Джерело: ДТЕК Київські електромережі у Facebook

Дослівно: "О 10:50 сталося аварійне відключення однієї з секцій обладнання на підстанції "Теремки". Через це залишились знеструмленими 78 багатоповерхівок та близько 600 приватних житлових будинків у мікрорайоні "Жуляни"".

Джерело: Повідомляється, що фахівці з'ясовують причини аварійної ситуації, щоб приступити до її усунення.

Пізніше у ДТЕК поінформували, що станом на 13:00 повернули світло у 24 багатоповерхівки та 100 приватних будинків, а до 14:00 повернули світло решті знеструмлених домівок.

Українська правда

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Теми: КиївенергетикаДТЕК
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