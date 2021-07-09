Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Частина Києва кілька годин була без світла через аварію

П'ятниця, 9 липня 2021, 12:39
Фото ДТЕК

Майже 80 багатоповерхівок і 600 приватних будинків у столичному мікрорайоні "Жуляни" залишилися без світла через аварію.

Джерело: ДТЕК Київські електромережі у Facebook

Дослівно: "О 10:50 сталося аварійне відключення однієї з секцій обладнання на підстанції "Теремки". Через це залишились знеструмленими 78 багатоповерхівок та близько 600 приватних житлових будинків у мікрорайоні "Жуляни"".

Джерело: Повідомляється, що фахівці з'ясовують причини аварійної ситуації, щоб приступити до її усунення.

Пізніше у ДТЕК поінформували, що станом на 13:00 повернули світло у 24 багатоповерхівки та 100 приватних будинків, а до 14:00 повернули світло решті знеструмлених домівок.

Українська правда
Теми: КиївенергетикаДТЕК


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Сайт ВМС України "ліг" через хакерську атаку з РФ, портал Міноборони вистояв

Новини 9 липня: домашній арешт Медведчука, новий прессекретар Зеленського

Трасу "Київ–Харків–Довжанський" перекрили через аварію бензовоза

Семенченку оголосили нову підозру: інкримінують зберігання зброї

ЗМІ: новим власником Glusco стала азербайджанська SOCAR, підписали угоду

Президент перетасував свій Офіс

Усі новини...
Київ
Силовики пояснили обшуки у "Київводоканалі": можливе привласнення коштів
У Києві доба минула без смертей від COVID
"Дивіться, яка дичина!". Що приховують зарості Совських ставків, і чи можна врятувати зелений Київ
Останні новини
03:37
У Безоса натякнули, що політ Бренсона не буде вважатися “космічним”
02:25
Кількість загиблих в обвалі біля Маямі сягнула 79
01:29
Мальта першою в ЄС заборонить в'їзд всім не щепленим від COVID-19 мандрівникам
00:25
Понад півсотні осіб загинули в пожежі на заводі в Бангладеш
23:27
Ізраїль запровадив обов’язкову самоізоляцію для подорожувальників
22:50
При РНБО створили групу щодо захисту інформаційного простору
22:00
Сайт ВМС України "ліг" через хакерську атаку з РФ, портал Міноборони вистояв
21:27
Новини 9 липня: домашній арешт Медведчука, новий прессекретар Зеленського
21:08
Керівництво "Слуги народу" закликає ексколегу по фракції Юрченка скласти мандат
21:06
Новини економіки: євробонди "Укрзалізниці", МВФ, штраф "Нової пошти"
Усі новини...