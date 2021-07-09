Трьох українок оштрафували у Чорногорії за відверту фотосесію на автодорозі

Трьох українських дівчат оштрафували в Чорногорії за відверту публічну фотосесію на автомобільній дорозі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Vijesti.

Суддя у Будві оштрафував трьох громадянок України на 450 євро кожну за порушення Закону про громадський порядок.

Українок у віці від 19 до 21 року затримала поліція міста Котор у четвер близько 15:00, після того, як вони зняли одяг та оголені робили фотографії в громадському місці.

Суддя визнав їх винними, оскільки "вони поводились безсоромно в громадському місці, тобто на частині регіональної дороги Котор-Троїця".

Повідомляється, що українки близько 10 хвилин позували на асфальтовій дорозі, знімаючи фото та відео.