Компанії з санкційного списку РНБО забруднювали довкілля і попалися
СБУ припинила діяльність компаній із санкційного списку РНБО, які незаконно видобували граніт на Миколаївщині і забруднювали довкілля.
Джерело: сайт СБУ
Дослівно: "Злочинну схему організували підприємства, до яких у квітні Рада національної безпеки та оборони застосувала санкції. Серед них, зокрема, і так званий "тендерний троль" та афілійовані з ним компанії, що блокували програму "Велике будівництво".
Незважаючи на заборону їхньої діяльності, зловмисники збували незаконно видобуті корисні копалини на власні асфальтобетонні заводи. А ті відповідно здійснювали викиди забруднюючих речовин у повітря".
Деталі: Про які компанії йдеться, в СБУ не уточнили.
Зазначається, що під час обшуків на виробництві вилучили виробничі комплекси асфальтобетонного заводу, вантажні автомобілі, бульдозер-навантажувач та екскаватор.
За даним фактом розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 241 ККУ.