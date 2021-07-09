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Компанії з санкційного списку РНБО забруднювали довкілля і попалися

П'ятниця, 9 липня 2021, 13:46
Фото СБУ

СБУ припинила діяльність компаній із санкційного списку РНБО, які незаконно видобували граніт на Миколаївщині і забруднювали довкілля.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "Злочинну схему організували підприємства, до яких у квітні Рада національної безпеки та оборони застосувала санкції. Серед них, зокрема, і так званий "тендерний троль" та афілійовані з ним компанії, що блокували програму "Велике будівництво".

Незважаючи на заборону їхньої діяльності, зловмисники збували незаконно видобуті корисні копалини на власні асфальтобетонні заводи. А ті відповідно здійснювали викиди забруднюючих речовин у повітря".

Деталі: Про які компанії йдеться, в СБУ не уточнили. 

Зазначається, що під час обшуків на виробництві вилучили виробничі комплекси асфальтобетонного заводу,  вантажні автомобілі, бульдозер-навантажувач та екскаватор. 

 

За даним фактом розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 241 ККУ.

Українська правда
Теми: СБУсанкціїМиколаївська область


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