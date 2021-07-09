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У Білорусі проводять обшуки у журналістів: деякі не виходять на зв'язок

П'ятниця, 9 липня 2021, 13:55

У деяких журналістів Білорусі проводять обшуки, силовики прийшли до редакцій та у помешкання деяких співробітників різних видань.

Джерело: NEXTA

Деталі: Зокрема, обшуки проводят у журналістки Onliner Анастасії Занько, силовики також прийшли до редакції газети "Ганцавiцкi час" і Лунінецького видання "Информ-прогулка", до адміністратора порталу "Віртуальний Брест" Андрія Кухарчика, брестського журналіста Максима Хлібця, журналістки Тетяни Смоткіної з Глибокого.

Обшук проходять у редактора "Першого Регіону" Павла Дайліда, ще один редактор видання Олег Супрунюк не виходить на зв'язок.

Крім того, вчора обшуки пройшли в офісі і у співробітників регіонального видання "Медиа-Полесье".

Нагадаємо:

  • В ЄС закликали владу Білорусі припинити переслідування незалежних ЗМІ після затримання головного редактора одного з найбільших незалежних видань країни "Наша Ніва".
  • У Білорусі заблокували сайт одного з найбільших незалежних видань "Наша Ніва" та затримали головного редактора, в редакції та вдома у частини колективу проходять обшуки.

Теми: Білорусьобшуки


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