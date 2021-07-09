У Білорусі проводять обшуки у журналістів: деякі не виходять на зв'язок
П'ятниця, 9 липня 2021, 13:55
У деяких журналістів Білорусі проводять обшуки, силовики прийшли до редакцій та у помешкання деяких співробітників різних видань.
Джерело: NEXTA
Деталі: Зокрема, обшуки проводят у журналістки Onliner Анастасії Занько, силовики також прийшли до редакції газети "Ганцавiцкi час" і Лунінецького видання "Информ-прогулка", до адміністратора порталу "Віртуальний Брест" Андрія Кухарчика, брестського журналіста Максима Хлібця, журналістки Тетяни Смоткіної з Глибокого.
Обшук проходять у редактора "Першого Регіону" Павла Дайліда, ще один редактор видання Олег Супрунюк не виходить на зв'язок.
Крім того, вчора обшуки пройшли в офісі і у співробітників регіонального видання "Медиа-Полесье".
Нагадаємо:
- В ЄС закликали владу Білорусі припинити переслідування незалежних ЗМІ після затримання головного редактора одного з найбільших незалежних видань країни "Наша Ніва".
- У Білорусі заблокували сайт одного з найбільших незалежних видань "Наша Ніва" та затримали головного редактора, в редакції та вдома у частини колективу проходять обшуки.