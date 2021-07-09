Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білорусі головреда "Нашої Ниви" побили при затриманні

П'ятниця, 9 липня 2021, 14:10
У Білорусі головреда Нашої Ниви побили при затриманні
Neviny.by

У Білорусі головного редактора ресурсу "Наша Ніва" Єгора Мартиновича при затриманні побили, він отримав травму голови.

Джерело: Telegram-канал "Наша Ніва"

Деталі: Після обшуків в офісі і вдома Мартиновича доставили на допит до Слідчого комітету, де йому викликали швидку допомогу.

Цю ніч головний редактор провів в ізоляторі на Окрестіна.

Мартинович каже, що відчуває себе краще. У п'ятницю вранці його вперше погодували, тоді як затримали в четвер близько 10 години ранку.

Мартиновичу та іншим запротореним у камеру не видали матраци та постіль.

Головного редактора "Нашої Ніви" затримали на 72 години як підозрюваного за ч. 1 ст. 342 КК (Організація чи підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або участь в них).

У такому ж статусі в СІЗО на вулиці Окрестина перебуває головний редактор журналу "Наша історія" Андрій Динько, начальник відділу реклами і маркетингу Андрій Скурко і головний бухгалтер Ольга Ракович.

Скурко страждає на цукровий діабет, він інсулінозалежний. Йому дозволили взяти ліки з розрахунку на три дні.

"Українська правда" в Threads

Теми: Білорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Білорусь
У Білорусі демонтують три табори, де навчали російських мобілізованих
Лукашенко вже заговорив про вагнерівців як захисників Білорусі
Лукашенко розповів, де зараз знаходиться Пригожин і вагнерівці – не в Білорусі
Останні новини
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
Усі новини...
Реклама: