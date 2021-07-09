У Білорусі головреда "Нашої Ниви" побили при затриманні

У Білорусі головного редактора ресурсу "Наша Ніва" Єгора Мартиновича при затриманні побили, він отримав травму голови.

Джерело: Telegram-канал "Наша Ніва"

Деталі: Після обшуків в офісі і вдома Мартиновича доставили на допит до Слідчого комітету, де йому викликали швидку допомогу.

Цю ніч головний редактор провів в ізоляторі на Окрестіна.

Мартинович каже, що відчуває себе краще. У п'ятницю вранці його вперше погодували, тоді як затримали в четвер близько 10 години ранку.

Мартиновичу та іншим запротореним у камеру не видали матраци та постіль.

Головного редактора "Нашої Ніви" затримали на 72 години як підозрюваного за ч. 1 ст. 342 КК (Організація чи підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або участь в них).

У такому ж статусі в СІЗО на вулиці Окрестина перебуває головний редактор журналу "Наша історія" Андрій Динько, начальник відділу реклами і маркетингу Андрій Скурко і головний бухгалтер Ольга Ракович.

Скурко страждає на цукровий діабет, він інсулінозалежний. Йому дозволили взяти ліки з розрахунку на три дні.