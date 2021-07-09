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В 5 областях викрили колекторів, що погрожували боржникам порно-компроматом

П'ятниця, 9 липня 2021, 14:10
В 5 областях викрили колекторів, що погрожували боржникам порно-компроматом

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції виявив на території кількох областей колекторські кол-центри, які погрожували боржникам розправою і публікацією підроблених порнографічних фото.

Джерело: повідомлення Нацполіції

Деталі: Повідомляється, що надійшла скарга на групу осіб, яка діє начебто від Національного агентства з питань запобігання корупції, з метою вимагання від людей неіснуючих кредитних боргів чи примушування до погашення наявних боргових зобов’язань.

Під час перевірки, з’ясувалося, що це співробітники колекторських компаній.

Вони погрожували позичальникам фінансових установ фізичною розправою та розповсюдженням у соцмережах фальсифікованої інформації порнографічного змісту.

 

За зібраними матеріалами було відкрито справу за ч.4 ст.189 (Вимагання), ч.3 ст.301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдженням порнографічних предметів) та ч.2 ст.355 (Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань) Кримінального кодексу України.

Так звані колекторські кол-центри діяли на території столиці та Київської області, Вінниці, Житомира, Черкас та Херсона. Правоохоронці провели понад два десятки обшуків за місцями розташування офісів банківських "посередників".

Було виявлено і вилучено оргтехніку, носії інформації, мобільні телефони та документацію.

"Українська правда" у Threads

Теми: кримінал
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