У Меркель повідомили, про що буде йти мова за вечерею із Зеленським у Берліні

Зустріч федеральної канцлерки Німеччини Ангели Меркель та президента України Володимира Зеленського 12 липня відбудеться за вечерею; говоритимуть на ній, серед іншого, про Донбас і "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", про це сказав речник уряду Штеффен Зайберт на брифінгу 9 липня.

"Федеральний канцлер Ангела Меркель зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським 12 липня 2021 року о 19:00 (тобто 20-00 за київським часом - ред.) за спільною вечерею", - заявив Зайберт.

За його словами, серед питань обговорення - двосторонні відносини, питання Донбасу й виконання "Мінська", відносини з Росією та ситуація довкола "Північного потоку-2".

Після зустрічі очікуються заяви обох лідерів для преси.

Вранці 12 липня Зеленський має зустрітися президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Під час візиту до Вільнюса Володимир Зеленський казав, що на зустрічі з канцлеркою хоче пояснити загрози російського газопроводу "Північний потік-2" для України та Європи.