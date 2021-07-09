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СБУшнику дали 4 роки в’язниці, але прокуратура хоче більше

П'ятниця, 9 липня 2021, 15:41
Фото spar.org.ua

Колишнього оперуповноваженого Вишгородського міжрайонного відділу СБУ у Києві та Київській області засудили до 4 років в’язниці за зловживання впливом, але Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржуватиме це рішення, бо СБУшника виправдали у частині щодо хабарництва.

Джерело: САП з посиланням на вирок Вищого антикорупційного суду від 9 липня  

Дослівно: "Встановлено, що співробітник СБУ запропонував співзасновнику підприємства, у якого під час обшуку було вилучено обладнання для обробки бурштину та 55 кг бурштинової сировини, за 50 тисяч доларів вчинити вплив на слідчого у кримінальному провадженні з метою повернення даного обладнання".

Деталі: Також слідство встановило, що СБУшник неодноразово вимагав хабарі за невтручання в здійснення господарської діяльності даного підприємства.

Повідомляється, що ВАКС визнав силовика винуватим за ч. 2 ст. 369-2 КК (зловживання впливом) та призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, строком на 3 роки.

Але за ч. 3 ст. 368 КК (хабарництво) вказану особу виправдав.

У САП заявили, що не погоджуються з таким рішенням суду і будуть оскаржувати вирок в частині виправдання.

Санкція ч. 3 ст. 368 КК передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Українська правда
Теми: СБУАнтикорупційний судАнтикорупційна прокуратурахабар


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