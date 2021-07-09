Президент перетасував свій Офіс

Президент Володимир Зеленський звільнив заступника глави Офісу президента Юрія Костюка і призначив його своїм радником.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Юрій Костюк, який працював заступником керівника Офісу Президента України, призначений радником президента України та сфокусує увагу на стратегічних питаннях розвитку держави та стрімкої трансформації суспільних процесів".

Деталі: При цьому зазанчається, що Костюк і надалі відповідатиме за підготовку промов та виступів глави держави.

Крім цього повідомляється про інші кадрові зміни у владних коридорах.

Заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака, відповідальним за гуманітарний напрямок, призначено Олексія Дніпрова, який має відповідний досвід практичної роботи на посадах в органах виконавчої влади, зокрема в системі освіти, зазначають в ОП.

Як відомо, у часи президентства Януковича Дніпров обіймав посаду заступника міністра освіти та науки Дмитра Табачника.

Керівником Апарату Офісу президента призначено Марію Вітушок, яка є кадровим дипломатом, має відповідний досвід роботи за кордоном та значний досвід роботи в державній системі України, зокрема на посадах в Апараті РНБО, Кабінеті міністрів, Адміністрації президента.